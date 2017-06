Auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen haben am Sonnabend knapp 170 Fahrzeuge dicht an dicht gestanden. Sie warteten auf den Startschuss der 20. Auflage der Bremer Oldtimer Classics. Die Rallye, die die Fahrer durch das Bremer Umland führt, ist eine echte Traditionsveranstaltung.

Gegen 17 Uhr können die Oldtimer noch mal auf dem Bremer Marktplatz bestaunt werden.