Von Ina Schulze

Bremer sind eigensinnig, manchmal dickköpfig und eher einsilbig, so heißt es. Eben typisch Norddeutsch verwegen. Tatsächlich lassen sich die Hanseaten nicht in eine Schublade stopfen. Und können über sich selbst lachen. Doch diese 27 Dinge würde ein Bremer nie tun, oder nur in Ausnahmefällen.