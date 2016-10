Wenn es momentan nachts in der Stadt etwas ruhiger ist, dann liegt es daran, dass die Leute in der Halle 7 auf dem Freimarkt sind. Und das nicht zu knapp! Ballernde Beats dröhnten am Mittwoch durch die Halle, während sich das Publikum bei der Live-Performance den Ohrwürmern der Vengaboys hingab. Singen, trinken, tanzen und feiern war angesagt, vom Anfang bis zum Ende der 90er Party.