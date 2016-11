Von FR

Zwischen zwei saftigen Brötchenhälften dampft das gut gewürzte Fleisch. Der Käse läuft an den Seiten schon herunter, der frische Salat knackt beim Abbeißen: Burger boomen. Und es gibt sie nicht nur klassisch, sondern in verschiedenen Variationen. Von bio bis Bison oder gar fleischlos zwischen den Brötchenhälften gibt es ganz unterschiedliche Kreationen, in unterschiedlichen Größen und vielleicht sogar Formen. Selbst auf der Mittagskarte von Bremer Vier-Sterne-Hotels sind Burger zu finden.

Wir haben die originellsten Burger in Bremen und umzu zusammengetragen.