Am letzten Freimarkt-Wochenende hieß es "Halligalli" in der Halle 7. Dass die Halle unter den Füßen der Tanzenden bebte und beste Stimmung herrschte zeigen die Bilder vom Abend. Für den passenden Sound sorgte die Liveband "Blast" und ließ dabei kein T-Shirt trocken. Bis in die frühen Morgenstunden war die Tanzfläche prall gefüllt.