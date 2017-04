Von Nikolai Fritzsche

Am Donnerstag kehrt das Forschungsschiff "Polarstern" nach einer mehrmonatigen Antarktis-Expedition in seinen Heimathafen Bremerhaven zurück. Am Wochenende öffnet der Eisbrecher seine Luken für Besucher beim "Open Ship". Die "Polarstern" ist ein Wahrzeichen der deutschen Polarforschung. Das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts dient zur Erforschung der Polarmeere und zur Versorgung der permanent besetzten Forschungseinrichtungen in der Arktis und der Antarktis.