Von Maria Sandig

Das Kreuzfahrtschiff "Genting Dream" ist am Dienstag in Bremerhaven eingetroffen. Der jüngste Luxusliner der Papenburger Meyer Werft hatte zuvor auf der Nordsee einige Tests durchlaufen. Am 12. Oktober soll das Schiff in der Seestadt an Vertreter der Reederei Dream Cruises aus Hongkong übergeben werden. Das Schiff gehört nach Reedereiangaben zu den größten Luxuslinern, die der asiatische Markt zu bieten hat. Hier gibt es Bilder des riesigen Luxus-Dampfers.