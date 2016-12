Von Stefanie Heitmann

Klassisch oder modern? Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ermittelt jedes Jahr die beliebtesten Vornamen in Deutschland. Für Bremen haben die Standesämter in Mitte und Nord ausgewertet, welche Namen 2015 am häufigsten gewählt wurden. Hier sind die zehn beliebtesten Mädchen- und Jungennamen aufgelistet.