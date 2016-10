Von Vanessa Ranft

Wer über viele Millionen verfügt, zeigt das nicht unbedingt gerne. Schon gar nicht in einem Land wie Bremen, in dem die öffentlichen Kassen leer sind. Welche Menschen in Bremen und der Region ein dickes Portmonnaie haben, verraten wir Ihnen hier.

Die Daten stammen allesamt aus dem "Manager Magazin". Dieses veröffentlicht einmal im Jahr eines Liste der 500 reichsten Deutschen. Als Quellen für die Angaben werden Archive, Register, Anwälte, Vermögensverwalter, Bankmanager und die Vermögenden selbst genannt.