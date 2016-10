Von Maria Sandig

In welcher Branche gibt es in Bremen am meisten Geld zu verdienen? Wir zeigen die zehn lukrativsten Wirtschaftsbereiche im ersten Quartal 2016 - entnommen aus dem "Zahlenspiegel" des Statistischen Landesamtes. Bei der Übersicht handelt es sich um vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Land Bremen.