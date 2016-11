Am Sonntag wird der 17. Deutsche Karikaturenpreis unter dem Motto "Bis hierhin und weiter" erstmalig in Bremen vergeben. Unter insgesamt 1066 eingesendeten Arbeiten hat die Jury die Preisträger ermittelt. Die Gewinnerkarikaturen werden bei der Preisverleihung im Theater Bremen bekannt gegeben. Die bedeutendste Auszeichnung für Karikaturisten im deutschsprachigen Raum wird ab diesem Jahr gemeinsam von der „Sächsischen Zeitung“ und dem WESER-KURIER veranstaltet. Kabarettist und Kinderbuchautor Bernd Gieseking wird wie in den Vorjahren die Veranstaltung moderieren. Kolumnist und Satiriker Dietmar Wischmeyer ehrt die Preisträger als Laudator.