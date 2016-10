Von Ina Schulze

Alteingesessen oder zugezogen, es gibt viel Wissenswertes über Bremen. Wussten Sie, dass der Roland gar nicht so einzigartig ist, wie vermutet, und dass auch der Name mehrfach auf der Welt vorkommt? Wir haben interessante Fakten über das kleinste Bundesland zusammengestellt, die Sie sicherlich so noch nicht kannten.