Bremen ist um eine Attraktion reicher: In der früheren Bremer Bank am Domshof wurde die neue Markthalle 8 eröffnet. Das Konzept ist schnell erklärt: Der Tradition klassischer Markthallen folgend sollen ausgewählte Hersteller aus Bremen und der Region ihre Lebensmittel, Gerichte und andere selbst hergestellt Produkte anbieten. 1.200 Quadratmeter groß ist die Fläche im linken Bereich der früheren Bremer Bank, auf der die rund 20 Stände Platz finden. Sehen Sie erste Eindrücke von der Eröffnung am Sonnabend.