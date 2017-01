Von Vanessa Ranft

Ob im Rhönrad, mit leuchtenden Keulen oder am Doppeltrapez: Profis und Rhythmische Sportgymnastinnen aus Bremen haben am Dienstag ein wahres "Feuerwerk der Turnkunst" gezeigt. Am Mittwoch ist die Show erneut in der Bremer ÖVB-Arena zu sehen.