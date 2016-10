Am Donnerstagabend gab es die absolute Megasause in der Halle 7. Die Halle war am Toben, als Mickie Krause die Bühne betrat. Jeder Song konnte vom jubelnden Publikum textsicher mitgesungen werden und die Stimmung, die in den vergangenen Tagen schon ausgelassen war, kochte am Donnerstag regelrecht. Die Bremer halt, wie eine ordentliche Party funktioniert und der Star von den Inseln gebührend gefeiert wird. Hier gibt es Fotos vom legendären Abend.