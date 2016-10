Im Hansezelt auf dem Bremer Freimarkt traf sich am Montag alles, was gay oder nicht gay ist. Denn das Motto lautete Gaynight. Mit dabei waren Boerney & Tri Tops, die den Laden ordentlich einheizten. Sofern dies überhaupt noch möglich war, denn die Besucher brachten reichlich heitere Stimmung mit. Ebenso wurde in der Almhütte in gewohnter Manier gerockt. Hier gibt es Fotos vom heiteren Montagabend.