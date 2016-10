Freimarkt ist nur einmal im Jahr - da muss man einfach jeden Tag nutzen! So ging es auch am Dienstagabend in den Festzelten wieder munter zu. Nach der Stärkung mit einem deftigen Mahl, forderte Hofnarr Luigi die Gäste in der Almhütte zum Tanz auf. Auch in der Almhütte wurde zu einem bunten Musikmix von DJ Björn ordentlich abgefeiert. Hier gibt es wieder Fotos vom fröhlichen Abend aus Almhütte und Hansezelt.