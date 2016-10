Das Hansezelt auf dem Bremer Freimarkt wurde pünktlich zum Wochenende wieder einmal in Schutt und Asche zerlegt. Komplett kaputt gerockt, könnte man auch sagen. Nicht eine Fliege hätte mehr Platz gehabt, so randvoll war es am Freitagabend. Feiern, Tanzen und Singen bis zum Abwinken. Livemusik heizte das Geschehen noch zusätzlich an, was die Tanzfläche zum Kochen brachte.