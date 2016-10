Um unseren Nachwuchs brauchen wir uns nicht zu sorgen. Die Azubis sind super drauf, in jedem Fall Trinkfest und wissen, wie man einen Dienstag ausgiebig feiert! Hoch die Tassen und weg mit dem Stress. Die Halle verwandelte sich in kürzester Zeit zu einer großen Sause. Manch ein lässiges Elternteil hat sich auch neugierig auf die Party und Tanzfläche gewagt und konnte feststellen, wie entspannt und lustig die neuen Wirtschafts-Kräfte miteinander feiern können. Da können sich die alten Hasen noch was abgucken.