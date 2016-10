Ein riesen Spektakel und Halligalli waren an diesem Freitagabend in der Halle 7 angesagt. Highlight und Entertainer des Abends: United Four, die kultige Partyband aus Oldenburg, die dem Publikum einen Vorgeschmack auf die Krause Sause am nächsten Donnerstag lieferte. Das Publikum feierte ausgelassen bis in die Morgenstunden. Sehen Sie Fotos von dem fröhlichen Abend.