Für Nichtbremer ist der zweite Samstag auf dem Freimarkt schon ein Kulturschock. Die Halle 7 droht tatsächlich trotz ihrer beeindruckenden Größe zu platzen. Jeder Fleck wurde als Tanzfläche benutzt und überall waren fröhliche Menschen. So gut haben wir lange nicht mehr gefeiert wie an diesem Wochenende. Bis in den frühen Morgen wurde getanzt, getrunken, geflirtet, gefeiert. Der absolute Wahnsinn!