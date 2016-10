Hinein ins Festzelt und Spaß haben: Am Freitagabend ging es in der Almhütte und im Hansezelt wieder einmal rund. Dicht gedrängt zwischen Bühne und den Sitzplätzen, wurde die fünfte Bremer Jahreszeit amtlich gefeiert. Nachdem Hofnarr Luigi das Publikum in der Almhütte ordentlich in Wallung gebracht hatte, sorgte die Band Alpenstarkstrom für zünftige Hits. Im Hansezelt war Party total mit DJ Björn angesagt, der den Tanzboden zum Beben brachte.