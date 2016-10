Der freie Eintritt bis 22 Uhr lockte schon früh die Freimarktsurlauber auf die große Tanzfläche zur riesigen spanischen Party. Ein ganzer Abend nur Malle für alle. Die Stimmung war einzigartig ausgelassen, gerade schon entfesselt. Wer sich heute Abend nicht kannte, der lernte sich kennen. Allein schon auf der übervollen Tanzfläche war kein durchkommen mehr und fröhliche Gesichter hoben ihre Becher in die Luft, stießen an und feierten zusammen die beste Party des Jahres. Ausgelassen bebte die Halle Stundenlang unter dem Urlaubsmotto bis in die frühen Morgenstunden. Schade, Malle ist nur einmal im Jahr.