Unbekannte haben am Mittwochabend mit Baseballschlägern und Schusswaffen ein Internetcafé im Bremer Stadtteil Gröpelingen überfallen. Die Männer waren maskiert in das Café gestürmt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie zertrümmerten Teile der Inneneinrichtung sowie die Eingangstür mit den Baseballschlägern. Nach Zeugenaussagen seien auch Schüsse gefallen. Im Anschluss flüchteten die Angreifer.