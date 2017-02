In Bremen gibt es viele Möglichkeiten, um in der Mittagszeit den Hunger zu stillen. Und wir haben uns schon durch unzählige Mittagstische gegessen. Natürlich sind unsere Bewertungen nicht immer das Nonplusultra. Daher haben wir hier Ihre Spitzenempfehlungen in einer Fotostrecke zusammengestellt.