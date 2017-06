Von Ina Schulze

Windmühlen, Wassermühlen oder Bockwindmühlen: Es gibt verschiedenste Bezeichnungen und Nutzungen der schönen Mühlen und Räder. Insgesamt fünf Windmühlen aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts sind in Bremen bis heute erhalten geblieben. Aber auch in der Region befinden sich interessante und hübsche Exemplare. Wir haben einige in dieser Fotostrecke zusammengestellt.