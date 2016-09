Von Maria Sandig

Apps gibt es in Hülle und Fülle. Der Markt für Apps mit lokalem Bezug weitet sich immer mehr aus. Auch wenn die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt, schießen auch in Bremen zahlreiche mobile Lösungen aus dem Boden, die das Leben erleichtern sollen. Wir haben die nützlichsten Bremen-Apps zusammengetragen.