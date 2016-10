Nach dem Freimarktsumzug wurde das Feiern in den Festzelten fortgesetzt. So waren die Almhütte und das Hansezelt auch am Sonnabend beliebte Treffpunkte. Mit frisch gezapftem Bier und tanzbaren Hits war für beste Stimmung gesorgt. In geselliger Runde feierte man getreu dem Motto "Ischa Freimaak".