Von Maria Sandig

Die ungemütliche Jahreszeit ist in vollem Gange: die Tage werden kürzer und nicht gerade selten überrascht uns ein Regenschauer. Doch auch wenn Bremen für die hohe Niederschlagsrate bekannt ist, zeigt sich die Stadt oft von ihrer schönen Seite. Gerade im Herbst gibt es viele Orte in der Hansestadt, an denen diese farbenprächtige Jahreszeit genossen werden kann.