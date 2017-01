Die ganz heftige Sturmflut unter Tief "Axel" ist für an der Nordseeküste ausgbelieben. Trotzdem gilt "Land unter" für die meisten Küstenregionen im Norden. An der Ostsee bereitet man sich indes auf die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren vor, die in der Nacht erwartet wird. Nasse Füße gab es schon an der Nordseeküste.