Von Ina Schulze

Bremen ist eine Stadt voller Mythen und Legenden. Vor allem in der Altstadt lohnt es sich, den Blick zu senken oder den Kopf in den Nacken zu legen und einen genaueren Blick auf Gebäudefassaden zu werfen. Denn viele Geschichten oder schrägen Reliefs sind selbst alteingesessenen Bremern nicht bekannt und werden sogar in Schulen oft falsch gelehrt. Hier gibt es Wissenswertes über Roland, Rathaus und versteckte Symbole der Stadt.