Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Skate-Contest in Bremen Bilder vom 21. Endless Grind am Schlachthof

Old School rules - bei der 21. Auflage des Endless Grind am Schlachthof wurde an die Anfangszeiten des Skatebordings erinnert. Statt der neusten, krassesten Tricks stand am Sonnabend der Style im Vordergrund.