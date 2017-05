An einem sonnigen Tag im Jahr 1939 macht sich der pensionierte Verwaltungsinspektor Friedrich Sorger mit seiner Kamera auf zu einem Foto-Spaziergang durch Bremen. Die Dias findet Jahre später der Enkel Gerald Sorger. Er restauriert sie und ermöglicht uns so einen Einblick in das idyllische Bremen des letzten Vorkriegssommers - und das sogar in Farbe.