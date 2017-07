Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus und was wünschen sich Innenstadtbesucher von ihren Stadtzentren? Diese Fragen liegen der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2016“ zugrunde, die das IFH Köln bereits zum zweiten Mal durchgeführt hat. In 121 deutschen Städten aller Größen und Regionen wurden zeitgleich Innenstadtbesucher zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt. Bremen erhält als Gesamtnote eine 2,6 (Schulnotensystem 1 bis 6), der Durchschnittswert aller Großstädte in der aktuellen Studie liegt bei 2,4.