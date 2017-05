Von Ina Schulze

Welche europäische Stadt hat wohl die meisten Brücken? Bremen ist es nicht, soviel sei verraten. Ist es vielleicht Venedig, Amsterdam oder Stockholm? Nein, es ist tatsächlich die Hansestadt Hamburg. Die Nachbarn haben so viele Brücken, wie Venedig und Amsterdam zusammen. Dennoch, Bremen kann ebenfalls mit ein paar Schätzen punkten. Wussten Sie, dass schon Mitte des 13. Jahrhunderts eine Brücke in Bremen urkundlich erwähnt wurde? Und dass ein Großteil der Brücken im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde? Erfahren Sie mehr über die Brücken in Bremen von damals und heute.