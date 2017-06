Das Historische Museum Bremerhaven zeigt in der Ausstellung "Die 1960er Jahre - Aufbruch in eine neue Zeit" Fotos des Bremerhavener Profifotografen Johannes Fleck. Seine Bilder dokumentieren den Aufschwung der maritimen Wirtschaft, gewähren einen Blick auf das damalige Bremerhaven und spiegeln den Zeitgeist, der sich auch stark über die Mode ausdrückte. Unsere Fotostrecke gibt einen kleinen Einblick in die Ausstellung.