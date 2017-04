Das Showcase-Programm der Jazzahead gilt bei vielen Besuchern als das Highlight des Festivals. 547 Bands aus 55 Ländern hatten sich beworben — 40 Gruppen aus 19 Ländern wurden letzten Endes von einer Jury ausgewählt und dürfen sich an diesem Donnerstag, Freitag und Sonnabend in Bremen präsentieren. Welche Musiker Sie in diesem Jahr erleben können, zeigt diese Fotostrecke.