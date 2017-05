Die Schlachthofkneipe zeigt ab Donnerstag, 25. Mai, verschiedene Filme im Open-Air-Kino. Die Streifen laufen den Sommer über an zwei bis drei, manchmal auch vier Tagen in der Woche. Der Eintritt beträgt fünf Euro. In der Fotostrecke haben wir zusammengefasst, welche Filme gezeigt werden.