Auf der Mystorial Tour 2017 hat DJ Bobo auch in Bremen halt gemacht. Vor rund 6000 Fans zelebrierte der Kult-DJ seinen alten und neuen Hits. Dem Publikum konnte man die Begeisterung ansehen. Einige dürften sich wohl in die eigene Jugend rückversetzt gefühlt haben. Ob nun alt oder jung - die ÖVB Arena in Bremen brachte DJ Bobo zum Kochen.