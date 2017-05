Von Carolin Henkenberens

Mit Gewürzen ummantelte Nüsse, Likör mit Ingwer und Schlemmerfilets für den Backofen: Wer glaubt, in Bremen würden nur Bier und Kaffee produziert, liegt weit daneben. Wir zeigen eine Auswahl an Produkten "made in Bremen" - sowohl Klassiker als auch ganz neue Produkte.