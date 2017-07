Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Nette Plätzchen Hier gibt's in Bremen Bier im Freien

Von Jan Oppel

Der Sommer ist da. Die Temperaturen sind mild und die Tage die längsten des Jahres. Bei solchen Bedingungen wäre es fast eine Sünde, sich in eine vollgequalmte Kneipe zu setzen. Besser schwingt man sich da aufs Rad und fährt in einen Biergarten. Die gibt es fast in allen Bremer Ortsteilen. Da trifft man sich dann mit seinen Freunden, bestellt Bier, eine Schorle oder ein Alster (wo, wenn nicht im Biergarten, bestellt man das überhaupt?) und sucht sich ein nettes Plätzchen. Unsere Auswahl zeigt, wo es in Bremen Biergärten für ein kühles Getränk unter freiem Himmel gibt.