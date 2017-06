Auch am letzten Tag des Straßenkunstfestivals La Strada hat es viele Attraktionen und Darbietungen in Bremen gegeben. Mit Witz und einer Menge Charme zogen die Künstler die Zuschauer in Sekunden in ihren Bann und verzauberten den heißen Sommertag. Nach diesem ereignisreichen Wochenende dürften sich wohl viele auf eine Wiedersehen im nächsten Jahr freuen.