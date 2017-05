Was hat Bremen mit Kolonialismus zu tun? Eine ganze Menge, wie sich im Stadtbild zeigt. Kim Annakathrin Ronacher bietet als Aktivistin des Bündnisses "Decolonize Bremen" eine besondere Form des Sightseeings an. Dabei zeigt sie die Spuren des Kolonialismus in der Hansestadt auf. Sehen Sie Fotos von der informativen Radtour.