Vom Hanseatenhof bis zum Marktplatz, vom Dom bis zur Kunsthalle drängen sich die Bremer und Bremerinnen am Sonnabend. An rund 20 Spielorten und Plätzen gibt es die geballte Ladung an Straßenzirkus-Programm. Auf kleinen Bühnen in den Wallanlagen erstrecken sich Bühnen und Darbietungen, Künstler und Zuschauer. Auch für den kleinen und großen Hunger ist auf dem großen Straßenfest "La Strada" gesorgt und wer will, kann sich mit Köstlichkeiten verwöhnen lassen.