Clubbetreiber Olli Brock freut sich über eine Förderung. (Cora Sundmacher)

Die Jury lobte den Sendesaal und den Tower für das „kulturell herausragendes Programm“ im Jahr 2015 mit durchschnittlich mehr als einer Livemusikveranstaltung pro Woche. Der Preis zeichnet in drei Kategorien die Programme von 64 Musikclubs und Veranstaltungsreihen aus 13 Bundesländern aus. Insgesamt gehen 900.000 Euro an Fördergeldern aus dem Bundeshaushalt an die Preisträger. Damit ist der „Applaus“ laut eigenen Angaben der höchstdotierte deutsche Bundesmusikpreis.

Den Titel „Spielstätte des Jahres“ vergab die Jury in der ersten Kategorie an den Stadtgarten in Köln, in der zweiten Sparte an den Golden Pudel Club in Hamburg, der durch einem Brand im Februar 2016 weitgehend zerstört wurde. Zum zweiten Mal verlieh die Jury auch einen undotierten Sonderpreis, der an die Veranstalter des Festivals „Jamel rockt den Förster" im Landkreis Nordwestmecklenburg ging.

In Norddeutschland gibt es insgesamt elf Preisträger. In der Kategorie eins sind das die Clubs Uebel & Gefährlich und Knust aus Hamburg. In der Kategorie zwei sind das der Golden Pudel Club (Spielststätte des Jahres) und der Mojo Club aus Hamburg das Peter-Weiss-Haus (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern), die Tonhalle Hannover, das Zwischenbau-Kulturkombinat (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern) sowie der Sendesaal und der Tower Musikclub aus Bremen. In der Kategorie drei gingen Preise an FatJazz urban exchange und Jazz Federation aus Hamburg.

‚Applaus‘ soll Möglichkeiten der Clubs erweitern

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte bei der Preisverleihung: „Für viele Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber ist Musik ein Lebenselixier, weil sie die Leidenschaft für Musik jeden Tag antreibt. Mit ihren ambitionierten und innovativen Programmen, die sie oft mit erheblichem finanziellem Risiko realisieren, sind sie es, die für eine vielfältige Musik- und Clublandschaft in Deutschland sorgen.“

Mit dem ‚Applaus‘ solle nicht zuletzt auch die Möglichkeiten der prämierten Clubs erweitert und die Auftrittsbedingungen für Musiker verbessert werden. Mit den Preisgeldern könnten Clubbetreiber und Veranstalter Künstlern bessere Gagen zahlen oder neue Programmreihen entwickeln. „Kulturpolitisch ist es der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen, eine lebendige Clubszene in Deutschland zu erhalten“, so Monika Grütters.