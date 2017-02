Bela B liebt Spaghetti-Western und überhaupt alle Genre-Filme – nur Liebesschmonzetten sind nicht so sein Ding. Am Spaghetti-Western fasziniere ihn die Amoralität der Protagonisten, sagt er. Und die starken Frauen, die in dieser Welt existieren können, weil sie selbst skrupellos geworden sind. (Axel Heimken, dpa)

Bela B, Woher kommt Ihre Faszination für das Genre Spaghetti-Western?

Bela B: Ich hab eine Faszination für alle Genres. Der Liebesfilm ist zwar nicht so meine Kür. Ich liebe Horror-Filme und ich liebe Western-Filme und da eher den Spaghetti-Western. Der kann mich mehr überraschen in seiner ganzen Amoralität, in der sich die Figuren bewegen, und dem Schmutz, den man sieht und spürt. Die starken Frauen, die selber in dieser harten Welt existieren können, weil sie selbst zur Skrupellosigkeit fähig sind – all das fasziniert mich.

Und warum ein ganzes Spaghetti-Western-Album?

Wir haben ein Hörbuch gemacht zum Thema Spaghetti-Western. Die Hälfte davon basiert auf dem Synchron-Hörbuch des Films „Sartana – noch warm und schon Sand drauf“. Dazu hab ich gemeinsam mit Peta Devlin und Smokestack Lightnin‘ acht Songs geschrieben, die dann eigentlich als Soundtrack erscheinen sollten. Aber die haben uns dann so gut gefallen, dass wir gesagt haben: Wir nehmen doch drei Songs dazu und machen daraus mein neues Solo-Album. Dass das Album so monothematisch ist, war ursprünglich gar nicht geplant – wobei: Wir schauen ja schon über den Tellerrand des Spaghetti-Westerns hinaus.

Zum Beispiel mit dem Lied „zuhaus“...

Ja genau. Es geht um die Situation, auf der Flucht zu sein. Das spielen wir schon seit Längerem live und es ist – aus gegebenem Anlass – bei den Fans sehr beliebt.

Haben sich die Fan-Reaktionen auf das Lied im Laufe der Zeit verändert?

Positiv. Viele Leute haben uns aufgefordert, dieses Stück zu veröffentlichen, weil es gar nicht genug musikalischen Beistand und musikalische Mutmachung geben kann in Zeiten wie diesen. Wenn eine Rockband so etwas laut spielt, dann ist sie hoffentlich lauter als die Schreihälse in Dresden.

Gibt es gegen Sie persönlich Anfeindungen?

Klar merk ich das. Auf meinen viralen Kanälen bin ich im direkten Kontakt mit einer Öffentlichkeit, die auch teilweise anonym auf mir rumhacken kann, wenn sie will. Das Wort Shitstorm hat für mich schon eine ganz spezielle Bedeutung. Auf der anderen Seite kratzt mich das relativ wenig. Wes Geistes Kind ich bin, hab ich klar gemacht. Ich finde es nur wirklich erschütternd, wie laut diese Hetzstimmen werden und welch hohe Akzeptanz es bei der Bevölkerung zum Teil für die rechten Schreihälse gibt. Die haben sich ja nicht geändert. Diejenigen, die diese Demonstrationen anführen, sind die Gleichen, gegen die wir schon vor Jahren angesungen haben. Nur jetzt scheint es diese Akzeptanz zu geben. Aber das wird auch wieder weggehen. Leute, die nett und emphatisch sind, von denen gibt es viel mehr.

Es erinnert ja schon an die hasserfüllte, fremdenfeindliche Stimmung Anfang der 1990er-Jahre, gegen die Sie als „Ärzte“ mit „Schrei nach Liebe“ angesungen haben. Glauben Sie, es ist wieder Zeit für ein solches Lied?

Damals trafen natürlich ein paar Dinge aufeinander, die so nicht zu wiederholen sind. In der ehemaligen DDR waren Poster von uns Tauschware, und nach der Wiedervereinigung kamen die Leute unsere Platten kaufen und unsere Konzerte besuchen – blöderweise hatten wir uns aber vorher aufgelöst. Und wir kamen dann ausgerechnet 1993 zur Zeit der Pogrome gegen Asylbewerberheime wie in Rostock-Lichtenhagen wieder. Da trafen dann zwei geschichtsträchtige Sachen aufeinander: Diese ersehnte Band gab es wieder und gleichzeitig mit so einem Song. Trotzdem tue ich mich schwer, uns da als Heilige oder Kämpfer zu klassifizieren. Wir liefern nur den Soundtrack. Aber Songs wie „Schrei nach Liebe“ oder „zuhaus“ können Mut machen. Jennifer Rostock hat im vergangenen Jahr einfach in ihrer Wohnung einen tollen Song gegen die AfD aufgenommen. Das muss es einfach immer mehr geben – von allen Seiten.

Bela B wuchs in Berlin auf, lebt heute in Hamburg und heißt eigentlich Dirk Felsenheimer. Er wurde als Drummer und Sänger der Punk-Band „Die Ärzte“ mit seinen Kompagnons Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez bekannt. Anfang der 1990er-Jahre feierten die „Ärzte“ ihr Comeback. „bastard“ ist Bela Bs viertes Solo-Album, das er einem ganz speziellen Film-Genre gewidmet hat: dem Italo-Western.