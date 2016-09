Tolle Tänze und "Traumschiff"-Stimmung dominieren die Produktion, die noch bis zum 9. Oktober im Musical-Theater zu sehen ist. (eventpress/stage und fr, Eventpress Stage Entertainment)

Abba, Whitney Houston, Queen, Rat Pack – Musicals, die Songs von toten oder nicht mehr aktiven Künstlern zu einer Bühnenshow mixen, schießen wie Pilze aus der Erde. Bei „Ich war noch niemals in New York“ mit den neu arrangierten und teils umgetexteten Liedern von Udo Jürgens liegt der Fall etwas anders. Bei der Hamburger Premiere 2007 war der Künstler noch quicklebendig und aktiv. Das Musical wurde schon zu Jürgens‘ Lebzeiten in Wien, Stuttgart, Oberhausen, Zürich und sogar in Japan nachgespielt. Meist war Jürgens bei den Premieren zugegen. „Das meine Musik nun in einem Musical weiterlebt, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte er.

Zugegeben: Die Handlung mit ihren Herz-Schmerz-Zutaten ist etwas banal – und könnte einer „Traumschiff“-Episode entstammen. Aber immerhin ist sie so gestrickt, dass Jürgens‘ Lieder gut in die jeweilige Szene passen. Und mit rund 20 Songs, darunter seine großen Hits, aber auch weniger bekannte Lieder, ist das Angebot mehr als reichhaltig. Musikalisch hat das Stück jedenfalls viel mehr zu bieten als das Einerlei vieler „Retorten“-Musicals.

Otto (Gunter Sonneson) und Maria (Gisela Kraft) sind verliebt und büxsen aus dem Altersheim aus, um sich ihren Traum von einer Reise nach New York zu erfüllen. Marias Tochter Lisa (Sarah Schütz), eine auf ihre Karriere fixierte Fernsehmoderatorin und Powerfrau, sowie Ottos Sohn Axel (Udo Eickelmann), ein vielbeschäftigter Tierfotograf, sind wenig begeistert. Sie fallen sich zwar gegenseitig auf die Nerven, aber gehen auch gemeinsam an Bord, um ihre Eltern zur Rückkehr zu bewegen.

Bremer Kinder auf der Bühne

Mit dabei sind das schwule Pärchen Fred (Uli Scherbel) und Costa (Gianni Meurer). Das Happy End ist vorhersehbar: Axel und Lisa werden ein Paar, Eltern und Kinder versöhnen sich, woran Axels kleiner Sohn Florian mit viel Mutterwitz keinen geringen Anteil hat. (Für die Besetzung des Florian wurden Kinder in Bremen gecastet. Respekt, wie der kleine Toni die Rolle mit flotten Sprüchen gespielt und sogar „Mit 66 Jahren“ als Solo gesungen hat.)

Und Lebensweisheiten gibt es auch jede Menge. Aber für ihren Zweck, nämlich für unbeschwerte Unterhaltung zu sorgen– manchmal sentimental und anrührend, manchmal ein slapstickartiges Versteckspiel und manchmal mit trockenem Humor versehen – taugt die Story allemal.

Wenn die gesanglichen Leistungen der Solisten am Anfang noch nicht ganz überzeugten, lag es vielleicht auch an der zunächst nicht optimalen Tontechnik und der Balance zwischen dem Orchester (Leitung: Rebecca Lang) und den Solostimmen. Das wurde im zweiten Teil besser. Aber die flotte Inszenierung von Carline Brouwer und die temporeiche Choreografie von Kim Duddy zünden von der ersten Sekunde an. Schon bei der ersten Nummer „Vielen Dank für die Blumen“ wirbeln die Tänzer gekonnt über die Bühne.

Mitreißendes Finale des ersten Aktes

Mitreißend ist das Finale des ersten Aktes: „Schöne Grüße aus der Hölle“ entwickelt sich zu einer furiosen Szene, bei der die Tänzer sich mächtig ins Zeug legen und die fantasievollen Kostüme von Yan Tax gut zur Geltung kommen. Die Dialoge sind an vielen Stellen mit trockenem Witz gewürzt. Die Regisseurin hat die Inszenierung mit hübschen Details angereichert, etwa wenn Fred und Costa die berühmte Pose aus dem „Titanic“-Film einnehmen. Ein Highlight ist die Autofahrt von Hamburg nach Genua, die der Zuschauer als witzigen Animationsfilm von einem Navi erlebt, der vor Ideen nur so sprüht.

Zudem gibt es Hits wie „Aber bitte mit Sahne“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Mit 66 Jahren“ und „Griechischer Wein“. Die Zuschauer klatschten begeistert mit. Die Lieder fügen sich gut in den Ablauf. Das „ehrenwerte Haus“ ist eine Solonummer des schwulen Fred, ebenso das in einen tem­poreichen Sirtaki mündende „Griechischer Wein“, weil Freds Freund Costa Grieche ist. Uli Scherbel serviert diese Nummern sehr gekonnt.

Auch gelungen: die sich mittels Projektionen rasch wandelnden, farbenfrohen Bühnenbilder. Licht-Designer Andy Voller hat ganze Arbeit geleistet. Die Schiffsaufbauten und die in ironisches Rosa getauchte Hochzeits-Suite bieten einen praktischen Spielraum. Dem Auge wird viel geboten.