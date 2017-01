Wie sich die Bilder gleichen: Werbung für die Neuproduktion. (Highlight Concerts)

Yasmin Deutscher ist wütend. Seit Wochen hatte sich die 40-Jährige aus der Nähe von Münster darauf gefreut, Ende Februar mit ihrem Mann ein schönes Wochenende in Bremen zu verbringen und dort auch ihr Lieblingsmusical „Les Misérables“ im Musical-Theater zu besuchen. Die Karten hatten sie und ihr Mann von ihrer Mutter zu Weihnachten bekommen. Mit der Freude ist es allerdings mittlerweile vorbei.

Dass es sich bei der aktuellen „Les Misérables“-Tour, präsentiert von der Kammeroper Köln und der Deutschen Musical Company, um eine Neuproduktion handelt, war ihrer Mutter genau wie mehreren 100 anderen Musicalfans in ganz Deutschland nicht bewusst, als sie die Karten erwarben. In den Städten, in denen das Stück bereits gezeigt wurde, war die Empörung zum Teil groß. Viele Besucher sind nach eigenen Angaben sogar in der Pause nach Hause gegangen.

Jetzt, bevor „Les Misérables“ am 25. Februar nach Bremen ins Musical-Theater kommt, steht eine knapp vierwöchige Pause an. Die kritischen Stimmen werden allerdings nicht leiser. Sie machen ihrem Ärger in einer Facebook-Gruppe mit dem Titel „Forum für enttäuschte Besucher der sogenannten 'Les Misérables'-Tour“ Luft. Mehr als 700 Mitglieder zählt die Gruppe bereits, und nach jeder Aufführung kommen neue hinzu.

Keine Kritik an den Künstlern auf der Bühne

Christopher Nehls hat die Gruppe gegründet. Er und seine Frau haben sich das Stück Mitte Januar in Frankfurt angesehen. Auch sie dachten bis kurz vor Aufführungsbeginn, dass es sich um das Originalmusical handele. Erst auf dem Weg zur Jahrhunderthalle entdeckten sie zufällig im Internet erste Berichte über bisherige Aufführungen. „Wir waren trotzdem offen und dachten: Gucken wir uns das mal an“, sagt Nehls. Das Stück selbst sei auch okay gewesen, „aber es war nicht das, was man für 70 Euro erwartet, es war keine Broadway-Qualität.“

In der Gruppe gehe es auch nicht darum, die Künstler oder die Qualität des Stückes zu dissen, betont er. Im Gegenteil: Die Künstler auf der Bühne, die wirklich nichts für das Missverständnis können, täten ihm sogar leid. Auch andere Besucher lobten das Stück, das Orchester und die Schauspieler. Trotzdem ändere dies nichts an der Tatsache, dass sie etwas völlig anderes erwartet hatten. Wäre die Aufführung von Anfang an als „Barricade“ angepriesen worden, gebe es nach Ansicht von Nehls auch keinerlei Grund zum Ärgern.

Täuschungsvorwürfe gegen Veranstalter

Und genau bei dem Begriff „Barricade“ liegt der Streitpunkt. Die Deutsche Musical Company und die Kammeroper Köln betiteln ihre Produktion selbst mit „Les Misérables – Barricade“. Der Veranstalter Highlight-Concerts macht das allerdings nicht, was viele Zuschauer ärgert und Täuschungsvorwürfe laut werden lässt. Veranstalter Ulrich Gerhartz weist jedoch jegliche Vorwürfe von sich. Es sei nie seine Absicht gewesen, Zuschauer in irgendeiner Form zu täuschen. „Ich habe mit der Kammeroper im Sommer 2015 einen Vertrag über 'Les Misérables' geschlossen, zu diesem Zeitpunkt gab es den Titel 'Barricade' noch gar nicht“, sagt er.

Mehr zum Thema Ungerecht Besucher der „Les Misérables“-Tour sind wütend, weil sie beim Kartenkauf nicht wussten, dass es ... mehr »

Erst viel später habe die Kammeroper den Titel für Aufführungen an ihrem eigenen Theater geändert und dies auch anderen vorgeschlagen. „Das waren alles freiwillige Änderungsvorschläge, an denen ich nicht interessiert gewesen bin“, sagt Gerhartz. Nirgendwo habe er suggeriert, dass es sich um die bekannte Musicalversion von Claude-Michel Schönberg und Alain Boublil handele. Er habe mit dem Londoner Musicalproduktionsunternehmen, welches als Rechteinhaber des Original-Musicals „Les Misérables“ fungiert, sogar einen Abgrenzungsvertrag geschlossen, in dem festgehalten wird, dass die von ihm genutzte Bewerbung der Neuproduktion rechtens ist.

Veranstalter: 90 Prozent der Zuschauer korrekt informiert

Dass es sich bei der Ankündigung des Musicals um keine Irreführung handele, bestätige seiner Ansicht nach auch die überwiegend positive Resonanz der Zuschauer: „90 Prozent der Zuschauer haben sich korrekt informiert gefühlt“, sagt Gerhartz. Jeder, der die Ankündigungen richtig gelesen habe, wisse nach Ansicht von Gerhartz, dass es sich um eine neue Version von „Les Misérables“ handelt. „Für die Leute, die nicht richtig lesen und sich dann beschweren, habe ich kein Verständnis“, so der Veranstalter.

In seinen Augen sei das größte Problem, dass es für die Zuschauer noch immer ungewohnt und neu ist, dass es zwei verschiedene Musicalversionen desselben Buches gibt. „Das eine ist die bekannte Version von Schönberg, das andere ist unsere neue Version mit Musik von Esther Hilsberg“, sagt er. „Das müssen die Leute zur Kenntnis nehmen.“ Jeder, der mit diesem Wissen ins Theater gegangen ist, sei zufrieden gewesen, dem Großteil der Leute gefalle das Stück.

In Bremen bisher nur vereinzelt Beschwerden

Beim Musical-Theater habe man den Vertrag mit Highligt-Concerts bereits Ende 2015 abgeschlossen, betont Theaterleiter Martin Mahlstedt – und auch in der Vergangenheit habe es bei der Zusammenarbeit mit dem Veranstalter nie Probleme gegeben. Auch seiner Meinung nach werde durch die Informationen, die der Veranstalter zur Verfügung gestellt hat deutlich, dass es sich um eine Neuinszenierung handelt.

Trotzdem stehe man mit dem Veranstalter im Austausch, um Anfragen und Beschwerden weiterzuleiten. In Bremen habe es allerdings trotz der Facebook-Gruppe mit über 700 Mitgliedern vorab bisher nur sehr vereinzelt Beschwerden gegeben. Ob es hier wie auch in einigen anderen Städten dazu kommt, dass Besucher schockiert den Saal verlassen, lasse sich in seinen Augen nicht vorhersagen. „Man steckt nicht drin, wie Besucher ein Stück aufnehmen“, sagt Mahlstedt.

Musical-Fan Yasmin Deutscher zumindest will jetzt noch versuchen ihre Karten für die Aufführung in Bremen im Internet loszuwerden. Zu groß sei ihre Liebe zur ursprünglichen „Les Misérables“-Version. Deswegen will sie in diesem Jahr als Entschädigung für sich selbst auch noch einmal nach London fliegen – zum Original.