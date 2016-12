Karin und Uwe Hollweg gründeten vor 20 Jahren die Hollweg-Stiftung. (Christina Kuhaupt)

Frau Hollweg, Herr Hollweg, warum haben Sie sich vor 20 Jahren entschieden, eine Stiftung zu gründen?

Uwe Hollweg: Ich bin damals als geschäftsführender Gesellschafter aus unserer Firma ausgeschieden, in der ich 40 Jahre lang tätig war. Mir war aber klar, irgendetwas muss ich noch machen, und dann haben Karin und ich diese Stiftung gegründet. Karin hat den Stiftungszweck festgelegt: Die Förderung von Kunst und Kultur. Ich hatte zunächst an einen sozialen Zweck gedacht.

Sie hätten ja auch, anstatt Geld in einer Stiftung anzulegen, in Immobilien investieren können.

Uwe Hollweg: Das kam für mich gar nicht infrage.

Warum nicht?

Uwe Hollweg: Wir haben hier in Bremen unsere Groschen verdient, die Firma hat sich gut entwickelt. Unsere Devise war immer: Erst kommen die Mitarbeiter, dann unsere Partner. Wir wollen zufriedene Kunden, und zudem wollten wir einfach der Stadt etwas zurückgeben, in der wir leben.

Frau Hollweg, die Stiftung unterstützt Kunst- und Kulturprojekte. Sie waren lange selbst Malerin. War das eine Herzensangelegenheit für Sie?

Karin Hollweg: Von Kunst verstehe ich am ehesten etwas, und dann hat sich über die Jahre herausgestellt, dass uns beiden Kulturprojekte auch am meisten Spaß bereiten. Man freut sich, wenn ein Theaterstück gelungen ist, ein Konzert stattfinden oder eine alte Kirche in Ostdeutschland saniert werden kann. Natürlich nicht nur durch uns, aber es ist schön, ein bisschen mithelfen zu können. Man verbreitet immer Freude, das ist etwas sehr Angenehmes.

Die Stiftung gibt jedes Jahr mehr als zwei Millionen Euro aus, das ist ein gewaltiger Posten.

Karin Hollweg: Dabei muss man wissen, dass wir auch sehr viele kleine Projekte fördern, nicht nur die großen mit größeren Summen. Gerade diese kleinen Projekte sind es oft, die Spaß machen. Da kann man mit relativ kleinen Beträgen ungeheuer viel bewirken.

Uwe Hollweg: Nehmen Sie beispielsweise Frauke Wilhelm, die das „Golden City“ in der Übersee-Stadt ins Leben gerufen hat. Die macht dort eine tolle Arbeit, bezieht Migranten mit ein, veranstaltet Gesangsabende. Das imponiert mir, das ist Völker verbindend. Genauso ist es mit dem neu gegründeten Verein syrischer Exil-Kulturverein, den unterstützen wir auch. Man kann da etwas möglich machen.

Wie kommen Sie als Stifter mit denen zusammen, die gerne Geld von Ihnen hätten?

Karin Hollweg: Wir erhalten in der Regel schriftliche Anträge zur Förderung – diejenigen, die uns anrufen, werden stets gebeten, ihren Antrag schriftlich einzureichen. In jedem Fall ist es wichtig, dass es sich um Kunst, Kultur oder Denkmalpflege handelt, und dass die Förderung niemanden persönlich, sondern stets einer Institution zukommt, die berechtigt ist, eine Spendenbescheinigung auszustellen.

Sie sind in Bremen ein Finanzierungsfels für sehr viele kleine und große Einrichtungen, es sind mehrere hundert. Haben Sie von Anfang an geplant, das Geld so breit zu streuen?

Uwe Hollweg: Der Kunsthalle galt von Anfang an und immer noch unser Hauptinteresse, aus diesem Grund haben wir auch den Erweiterungsbau der Kunsthalle 2008 bis 2011 mit unterstützt. Bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen haben wir damals Nils Stolberg als Hauptunterstützer abgelöst, und auch das Musikfest gehört zu denen, die fest eingeplant sind. Jetzt ist noch das Übersee-Museum hinzugekommen mit der neuen Amerika-Dauerausstellung. Aber wir denken auch immer an die Kleinen.

Karin Hollweg: Das spricht sich natürlich herum, deswegen gibt es aus dieser Richtung auch immer mehr Anträge. Wir als Familie befinden dann darüber ...

Uwe Hollweg: ... unsere drei Töchter sind im Vorstand der Stiftung und bringen dann auch mal Vorschläge ein. Seit einiger Zeit unterstützen wir auch die Deutschlandstipendien für die Hochschule für Künste und die Universität Bremen. Das hätte ich mir als kleiner Klo-Händler nie träumen lassen.

Aber Sie haben ja eine kunstinteressierte Frau geheiratet.

Uwe Hollweg: Genau, und so bin ich nach und nach an alles herangeführt worden. Das geht schnell, wenn man dann die Künstler auch kennenlernt, zunächst Emmett Williams, dann Richard Hamilton, die wir durch Wolfgang Hainke kennengelernt hatten. Hamilton ist dann auch nach Bremen gekommen und hat die Ausstellung seiner Bilder bei uns im Haus mitkuratiert und uns Werke überlassen, die sonst sicher nicht in Deutschland gelandet wären. Später haben wir etwas Ähnliches mit dem Büchnerpreisträger Arnold Stadler erlebt, der Werke von Tobey gesammelt hat.

Damit sind wir schon mittendrin in Ihrer großen Sammlung, die Sie in Ihren Häusern Am Wall ausstellen. Sie haben sich immer schon Kunst zu allen möglichen Anlässen geschenkt – wann ist die Idee gereift, diese Leidenschaft zu einer Sammlung auszubauen?

Karin Hollweg: Jahrelang war das alles ein Sammelsurium, irgendwann haben wir einen Katalog erstellen lassen. Andreas Kreul, der uns schon seit zwanzig Jahren begleitet, hat den Katalog verantwortet. Zunächst wurde eine Auswahl von Wols mit einem Katalog in der Kunsthalle Bremen gezeigt. Das war der erste Schritt im Jahr 2001, der zweite war dann ein ersten Bestandskatalog, dieser Katalog hieß „Farbe ist Feuer“.

Wie würden Sie das Konzept beschreiben?

Karin Hollweg: Wols war der erste Künstler, den ich bewusst gesammelt habe, dann sind andere Künstler mit mehreren Werken hinzugekommen, auch mal ein ganzes Konvolut wie bei Arnold Stadler. Das ist aber langsam entstanden, wir konnten jedes Bild kennenlernen. Früher hatten wir sie alle zu Hause; Wols haben wir auch mal ausgeliehen. Eigentlich war unser Haus aber auf Dauer kein geeigneter Ort. Die Bilder mussten oft eingepackt bleiben, weil wir sie nicht richtig hängen konnten. Hier haben wir sie alle um uns und können sie alle gleichzeitig sehen.

Mit Wols hat alles angefangen. Was fasziniert Sie an ihm?

Karin Hollweg: Das ist ein Künstler, der zwischen allen Zeiten zu Hause ist. Er hat surrealistisch begonnen und sich dann weiterentwickelt, bis er völlig ungegenständlich gearbeitet hat. Wols war ein sehr eigenständig denkender Mensch. Bei ihm sind Brüche spürbar, das interessiert mich. Viele Künstler haben sich an ihm orientiert. Bei uns ist mittlerweile auch das Wols-Archiv von Ewald und Sylvia Radtke angesiedelt, das von Patricia de Bieberstein Ilgner hauptamtlich betreut wird.

Künstler, die keine geradlinige Entwicklung genommen haben, sind stark vertreten in Ihrer Sammlung.

Karin Hollweg: Emil Schumacher oder Antoni Tàpies sind andere Beispiele dafür. Früher sagte man informell zu dieser Malrichtung, heute wohl eher abstrakter Expressionismus.

Herr Hollweg, verlassen Sie sich bei der Auswahl der Werke immer auf Ihre Frau?

Uwe Hollweg: Sie macht das oder Andreas Kreul, der der Direktor unserer Sammlung ist.

Karin Hollweg: Da bist du immer so bescheiden, aber das stimmt ja so nicht. Bei Dieter Roth habe ich geschwankt zwischen mehreren Bildern, hätte mich aber nur für eins entschieden. Uwe hat dann gesagt: „Nimm sie doch alle drei, wenn du sie so toll findest“. Er denkt da immer größer. Das war auch bei der Self-Portrait-Reihe von Hamilton so. Da hätten wir entweder alle bekommen können oder gar keins davon. Und Uwe hat dann entschieden, wir machen das.

Uwe Hollweg: Wir schenken jetzt alles, das wir in den vergangenen fünf Jahren gekauft haben, der Stiftung. Was aber wichtig ist: Die Stiftung selbst sollte keine Bilder kaufen, und das tut sie auch nicht.

Die Stiftung ist nur dafür gedacht, Kultur zu fördern?

Uwe Hollweg: So ist es. Auch die Party zum 20-jährigen Bestehen bezahle ich selbst und den Katalog, den wir jetzt gemacht haben, auch.

Karin Hollweg: Da die Stiftung die Bilder besitzt, muss sie sich aber darum kümmern. Insofern hat sie auch eine Verantwortung, die durch Andreas Kreul wahrgenommen wird.

Sie hätten Ihre Sammlung auch einem Museum überantworten können. Haben Sie das jemals erwogen?

Uwe Hollweg: Niemals. Wir würden auch nichts an die Weserburg geben. Wir leihen aus, wenn die Ausstellungen gut und wichtig sind.

Karin Hollweg: Wir möchten auch nirgendwo ein eigenes kleines Zusatzgebäude oder einen Flügel. Wir finden unsere Räumlichkeiten hier absolut passend für unsere Sammlung.

Uwe Hollweg: Ich gehe regelmäßig durch die Räume, sodass ich im äußersten Notfall eine kleine Führung machen könnte. Aber nur, wenn es sich um Laien handelt.

Das ist jetzt aber extrem tiefgestapelt, Herr Hollweg.

Uwe Hollweg: Auf keinen Fall. Nun ja, zu Hamilton könnte ich etwas sagen, zu Wols so einigermaßen etwas, zu Tobey auch.

Karin Hollweg: Wer wann wo was gemalt hat, ist sowieso uninteressant, das kann man nachgucken. Viel schöner sind ja die Geschichten, die man selbst mit den Bildern erlebt hat, warum man eins gekauft hat. Das bleibt hängen bei den Leuten. Man braucht ja auch nicht zu erzählen, was auf einem Bild drauf ist, gucken müssen die Besucher schon selbst.

Hängt das allererste Bild, das Sie gekauft haben, auch in der Ausstellung?

Karin Hollweg: Das aller-allererste Bild ist gar nicht mehr vorhanden. Das war eine kleine Radierung, die ich irgendwann in Worpswede gekauft habe. Die habe ich nicht mehr. Aber der erste Wols, den wir auch bei unserer ersten Ersteigerung in Hamburg erworben haben, hängt hier. Das war ganz schön aufregend damals.

Gibt es für Sie ein Lieblingsbild in der Sammlung?

Karin Hollweg: Das eine Bild gibt es nicht. Die Vorlieben wechseln, weil man sich selbst verändert. Aber grundsätzlich sind das alles Lieblinge, die wir haben. Sonst hätten wir sie nicht gekauft.

Kaufen Sie immer noch weiter?

Uwe Hollweg: Es lässt etwas nach, aber grundsätzlich schon.

Karin Hollweg: Es sind auch nicht immer alles wahnsinnig teure Sachen, die wir anschaffen. Das gilt beispielsweise für Bilder junger Künstler, die am Anfang ihrer Karriere sind und deren Werdegang man dann verfolgen kann.

Uwe Hollweg: Das war auch schon so bei Norbert Schwontkowski, den ich sehr gemocht habe...

Karin Hollweg: ... und der sich dann bei uns beschwert hat, weil wir sein Bild auf eine der Toiletten gehängt haben. Ich habe dann geantwortet: „Ilya Kabakow hängt bei uns auch auf dem Klo, da bist in super-guter Gesellschaft.“

Frau Hollweg, Sie haben selbst lange gemalt. Warum haben Sie aufgehört?

Karin Hollweg: Ich hatte diverse Ausstellungen, das hat auch Spaß gemacht. Aber es ist hier in der Stiftung auch viel Bürokram zu erledigen. 2006 habe ich meine letzte Ausstellung gemacht und das Ganze mit einem Buch namens „Favoriten“ abgeschlossen. In dem Buch waren meine Bilder und von mir favorisierte Gedichte versammelt. Damit war diese Phase für mich abgeschlossen. Das Beste hatte ich gemacht, warum sollte ich das zweitbeste hinterher schieben.

Als Sie vor fünf Jahren den Maecenas-Preis für Ihre Verdienste bekamen, haben Sie sich ein wenig beklagt über die mangelnde Wertschätzung für Sponsoren in Bremen. Hat sich das inzwischen geändert – fühlen Sie sich stärker wertgeschätzt?

Uwe Hollweg: Wir geben ja bis über zwei Millionen Euro pro Jahr aus – und die Resonanz ist sehr gut. Auch stehen wir häufig in Kontakt mit der Kulturbehörde. Wir nehmen jedoch nie Einfluss auf die Inhalte, das halte ich für falsch.

Würde das denn gehen?

Karin Hollweg: Man könnte im Vorfeld Bedingungen stellen, beispielsweise, was das Thema einer Ausstellung angeht. Das kommt für uns aber nicht in Frage.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Kulturszene in Bremen, was wäre das?

Uwe Hollweg: Wir hatten uns damals gewünscht, dass Bremen Kulturhauptstadt wird. Das hat leider nicht geklappt. Natürlich wünschen wir uns, dass die Kunsthalle bestehen bleibt und auch die Shakespeare Company weiterarbeiten kann. Aber es gibt so viel zu tun in dieser Stadt. Eigentlich kann man gar nicht sagen, was ganz wichtig, halb wichtig oder unwichtig ist.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.