Die Horror-Komödie „Women Who Kill“ (USA 2016) behandelt die Themen Vertrauen und Intimität. (Queerfilm e.V.)

Am Dienstag, 11. Oktober, startet das 23. Queerfilm Festival Bremen im Kommunalkino City 46. Sechs Tage lang, bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober, werden beim Schwul-lesbisch-transgender-Filmfest Dokumentationen sowie Spiel- und Kurz­filme gezeigt. Thematisch stehen dabei in diesem Jahr die Ziele im Mittelpunkt, die Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transgender heutzutage verfolgen. Genauso werden aber auch Hindernisse thematisiert, die ihnen dabei bis heute auf ihren Wegen begegnen.

Eröffnet wird das Festival traditionell am Dienstag (19.30 Uhr) mit dem langen Kurzfilmabend. Das Angebot der dafür ausgewählten Filme ist bunt. Gezeigt werden sowohl komische Beiträge als auch Filme, die zum Nachdenken anregen. Und auch inhaltlich unterscheiden die Streifen sich sehr. Während einige von dem Bedürfnis erzählen, so akzeptiert zu werden, wie man ist, berichten andere von unersetzlichen Weggefährten oder behandeln einfach nur Alltagsthemen, die jeder kennt.

Spielfilme aus aller Welt

Die Spielfilme des diesjährigen Programms stammen aus den USA, Israel, Argentinien, Österreich, Indien und den Niederlanden. Sie alle werden in Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Einer von ihnen ist der Film „Women who kill“ (USA, 2016) von Ingrid Jungermann. Die Horror-Komödie erzählt die Geschichte der 38-jährigen Morgan, die noch immer mit ihrer Ex-Freundin Jean in einer Wohnung lebt. Gemeinsam produzieren die beiden Podcasts, für die sie Frauen im Gefängnis interviewen und darüber diskutieren, wer die heißeste Serienkillerin ist.

Eines Tages lernt Morgan im Supermarkt die geheimnisvolle Simone kennen. Während Morgan versucht, sich auf die interessante Unbekannte einzulassen, ist ihr Umfeld skeptisch und vermutet, dass Simone nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Der Film wird am Mittwoch, 12. Oktober, um 20.30 Uhr gespielt.

Debütfilmpreis für Dokumentarfilm

Auch sechs Dokumentarfilme werden auf dem Festival zu sehen sein. Einer von ihnen, der Film „Kiki“ der schwedischen Regisseurin Sara Jordenö, wird mit dem in diesem Jahr erstmals überregional vergebenen Debütfilm-Preis ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen besonders gute Erstlingswerke internationaler Regisseure und Regisseurinnen gewürdigt werden.

Vergeben wird er durch den Queerscope-Verband, dem das Queerfilm-Festival Bremen als Gründungsmitglied seit vielen Jahren angehört. Der Dokumentarfilm „Kiki“ schafft einen umfassenden Einblick in das tägliche Leben einer Gruppe junger schwarzer LGBTQ (ein Akronym für die englischen Begriffe Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer) aus der sogenannten Kiki-Szene. Er bietet Einblicke in die Kunst des Tanzstiles Voguing, hebt die ansteckende Freude dieses Tanzes hervor und begleitet die Gruppenmitglieder bei ihren Vorbereitungen auf einen Kiki-Ball in New York.

Dabei zeigt der Film auch die wichtige soziale Funktion dieses Zusammenschlusses als alternative Familienstruktur. Einer der New Yorker Tänzer aus dem Film wird bei der Vorführung am Sonntag, 16. Oktober, um 20.30 Uhr im City 46 anwesend sein und dem Publikum für Fragen zur Verfügung stehen.

Festival besteht seit 1994

Wie schon bei den bisherigen Queerfilm-Festivals wird auch in diesem Jahr wieder der Publikumspreis für den besten Langfilm vergeben. Über Stimmzettel, die jeweils vor Filmbeginn ausgeteilt werden, können die Zuschauer über den Sieger entscheiden. Dieser wird am Sonntagabend bekannt gegeben. Das Festival wurde 1994 ins Leben gerufen. Neben dem Unterhaltungsaspekt hat das Festival vor allem das Ziel, Lebensentwürfe und -bedingungen von Transgendern, lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen informativ und vielfältig darzustellen.

Das komplette Programm sowie Informationen zu den Eintrittspreisen gibt es im Internet unter www.queerfilm.de. Tickets können im City 46 reserviert werden: unter Telefon 95 79 92 90 oder per E-Mail an tickets@city46.de.